Kritik von Unternehmensverbänden IG Metall bringt Vier-Tage-Woche für Stahlarbeiter im Saarland ins Spiel

Dass die Idee den Transformationsprozess zum grünen Stahl gefährden könnte, glaubt Desgranges nicht. „Bei der Transformation wird in einer ersten Phase zunächst mehr Personal benötigt, da zum Teil zwei Technologien in einen Parallelbetrieb gehen werden.“ Dies werde sich mit dem Auslaufen der Hochofenroute „aber umkehren, sodass eine Arbeitszeitverkürzung zum richtigen Zeitpunkt eine geeignete Maßnahme sein kann, um Beschäftigung in der Stahlindustrie langfristig abzusichern“.