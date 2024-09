Ifo-Bildungsbarometer „Befriedigend plus“ für die saarländischen Schulen

Interessant sind andere Meinungsbilder aus der Umfrage, auch wenn hier derselbe Vorbehalt gilt, dass die Datenbasis mit jeweils weniger als 500 Befragten sehr schmal ausfällt. So befürworten demnach 79 Prozent der Befragten höhere Bildungsausgaben im Saarland (im Bundesschnitt sind es 78 Prozent der ifo-Befragten). Mehr als zwei Drittel der im Saarland Befragten sprechen sich zudem für verpflichtende Kindergartenbesuche ab vier Jahren aus, verpflichtende Sprachtests plus ein Deutschunterricht im Vorschuljahr (in Anlehnung an das sogenannte Hamburger Modell) werden von 79 Prozent der saarländischen Stichgruppe befürwortet.