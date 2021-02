Mundartkolumne : Lischdmess, Dachs unn Grundsau

Peter Eckert wirft einen Blick in den „Saarländischen Volkskalender“ von 1951 – und findet eine Idee für den Saar-Tourismus

Awwer uff dá selb Seid kummd nòò „Lichtmeß driev es em Bauer liev“ ebbes, wo isch ehrlisch baff waa – unn immer noch bin: „Sonnd sich de Dachs en da Lichtmeßwoch, muß er noch sechs Woche ent Loch!“ „Kligg“, had’s gemachd – unn isch dengge: Das kennsch de doch? Awwer in Amerika, 6400 Kilomeder weid weg, in dá Geeschend um Pittsbursch in Pennsylvanje! Wer de Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ kennd, wääs, uff was isch naus will: In Punxsatawny, me Kläänstäddsche mid gudd 5000 Inwohner, mache se aus denne zwei bei uns vágessne Kalenner-Zeile e Riese-Volgsfeschd. Die Idee midgebrung hann deidsche Inwannerer. Stadd me unhandlische Dachs dudd’s dord e Waldmurmeldier, in ihrem „Pennsylvania Dutch“ Grundsau genennd. Mid demm feire se zu Lischdmess „Groundhog Day“, de Murmeldier-Daach. Uff rá klääner Bihn stehd so ebbes wie e Murmeldier-Bau, in denne se vòrhär de „Punxsatawney Phil“ ninnhugge. E paa wirdische Herre in Frack unn Zylinder klobbe an dá Diir aan, mache uff unn holle de Phil raus.