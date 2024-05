Tag des Gartens Der Tag des Gartens 2024 wird im Saarland gefeiert

Doch worum geht es eigentlich beim „Tag des Gartens“? Im Vordergrund der Veranstaltung stehe der Austausch mit anderen Kleingärtnern sowie verschiedensten Interessenverbänden rund um das Thema Kleingarten, erzählt Wolfgang Kasper. So seien etwa Imkerverbände, der Nabu oder auch die Schreber-Jugend vor Ort, um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen. Neben Tipps zur Pflege und Instandhaltung der Schrebergärten möchte Kasper auch für das Kleingartenwesen im Allgemeinen werben. Die besondere städtebauliche, ökologische und soziale Bedeutung der Kleingärten will der Landesverband noch mal stärker ins Bewusstsein der Saarländerinnen und Saarländer rufen. „Für Menschen in der Stadt ist so ein eigener Garten die ideale Gelegenheit, rauszukommen und Erholung im Grünen zu finden“, sagt Kasper. Darüber hinaus stelle ein Schrebergarten eine tolle Möglichkeit für Stadt-Kinder dar, an der frischen Luft zu spielen, nebenbei die Natur wertschätzen zu lernen, und zu sehen, wie frisches Obst und Gemüse angebaut wird. Aktuell zähle der Verband 1690 Mitglieder in 28 Vereinen, berichtet der Vorsitzende und betont, dass man sich über jeden weiteren Kleingärtner herzlich freue.