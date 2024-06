Handwerkskammer erhält neue Führung Ermittlungen gegen HWK-Präsidenten dauern an – diese zwei Kandidaten wollen sein Nachfolger werden

Am kommenden Donnerstag kommt es in der Handwerkskammer (HWK) des Saarlandes zum großen Stühlerücken. Dann treffen sich die 42 neuen Mitglieder der Kammer-Vollversammlung, die erst vor wenigen Wochen gewählt wurden, zu ihrer konstituierenden Sitzung. Während dieses Treffens werden neben dem Vorstand auch der Präsident und seine beiden Stellvertreter gewählt. Er tritt das Amt unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses an.