Kritik von Umweltorganisationen Ist der neue „Biodiesel“ eine Mogelpackung?

Das Saarland hat seit Kurzem ein Klimaschutzkonzept. Noch handelt es sich um einen ersten Entwurf, Änderungen sind also noch möglich – dennoch sorgen die Pläne zum Sektor Verkehr seit Tagen für Furore (die SZ berichtete mehrfach). Auch das Netzwerk Autoregion, das die unternehmerischen Interessen der Fahrzeugbranche in der Großregion Saar-Lor-Lux sowie Rheinland-Pfalz vertritt, schaltete sich in die Debatte ein: Geschäftsführer Armin Gehl befand eine Reduktion des Autoverkehrs wie von der Landesregierung geplant für unnötig, da inzwischen alternative Kraftstoffe zur Verfügung stünden. Konkret nannte er den häufig als „Biodiesel“ bezeichneten synthetischen Kraftstoff HVO100 (siehe Info), der als klimafreundlich gilt, weil er einen bis zu 90 Prozent geringeren CO 2 -Ausstoß haben soll.