6. bis 20. März: Hülsenfrüchtewochen von Slow Food im Saarland : Acht saarländische Restaurants servieren Gerichte aus Erbsen, Bohnen und Linsen

Foto: Thomas Reinhardt 13 Bilder Diese leckeren Gerichte gibt es bei den Hülsenfrüchtewochen

Saarbrücken Vom 6. bis 20. März veranstaltet Slow Food die 7. Hülsenfrüchtewochen im Saarland. Acht bekannte Restaurants machen mit. Sie haben reizvolle Gerichte zu bieten.

Sie sind Alleskönner und gelten als „Superfood“. Mit diesem Begriff werden vollwertige Nahrungsmittel mit großen Mengen an Nähr- und Mineralstoffen sowie Vitaminen bezeichnet. Sie sind vielfältig, wichtig für die Alltagsküche und haben längst auch die Spitzengastronomie erobert: Hülsenfrüchte. Erbsen, Bohnen, Linsen & Co. sind seit einigen Jahren in aller Munde. Weil sie gut schmecken und gesund sind. Und weil sie „auch für die Landwirtschaft und den Artenschutz von unendlicher Bedeutung sind“, so Slow Food Saarland. Die Organisation feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen und veranstaltet vom 6. bis zum 20. März zum siebten Mal die beliebten Hülsenfrüchtewochen.

Am „Erbensonntag“ geht es los

„Ziel der Hülsenfrüchtewochen ist es, Erbsen, Bohnen, Linsen & Co in ihrer großen Vielfalt zu präsentieren und den Gästen ein Geschmackserlebnis zu bereiten“, sagt Holger Gettmann, der Vorsitzende von Slowfood Saarland. Start ist wieder der „Erbsensonntag“. Noch heute wird dieser Tag in Wadrill mit dem „Erbsenrad“ gefeiert. Ein brennendes Rad rollt talabwärts und läutet das Frühjahr ein.

Diesmal sind auch Kantinen dabei

„Die Hülsenfrüchtewochen gibt es nur im Saarland“, sagt Gettmann. Sie seien mittlerweile so beliebt, dass viele gute gastronomische Betriebe gerne mitmachen. „Und in diesem Jahr starten wir erstmalig mit einem neuen Projekt, wir wollen anspruchsvolle Küche mit der Alltagsküche kombinieren.“ Aus dem Grund beteiligen sich auch mehrere Kantinen: Das Jean Porhiel Haus Saarbrücken mit den Stadtteilcafés Ludwigsberg (Ziegelstraße 21), Burbach (Auf der Scheib) und Malstatt (Breite 63), die Kantine der VSE in Saarbrücken sowie die Kantinen der Justizvollzugsanstalten in Ottweiler und Saarbrücken.

Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts

Acht bekannte saarländische Restaurants sind dabei: Gräfinthaler Hof in Bliesmengen-Bolchen, Landgasthof Paulus in Nonnweiler-Sitzerath, Landhaus Spanier in Nonnweiler, Landhaus Wern’s Mühle in Ottweiler-Fürth, Maimühle in Perl, Hotel-Restaurant Angelo in Saarbrücken-Bübingen, Gasthaus Unter der Linde in Saarbrücken und Café Restaurant Kostbar in Saarbrücken. Sie bieten Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts mit Hülsenfrüchten an. Es gibt deftige Suppen und feine Salate, Pasta sowie Fisch- und Fleischgerichte mit Erbsen, Bohnen oder Linsen.

Bibbelschesbohnen und italienische Wurst

Neu dabei ist das Restaurant Angelo in Bübingen von Anita und Toni Bonaffini. Wir haben Familie Bonaffini besucht und konnten leckeres Gemüse von Bliesgaulinsen mit Cotechino (italienische Brühwurst) und aromatische Gnocchi Sardi mit Linsen, Kartoffeln und Brokkoli genießen. Auch bei Familie Keller im Landhaus Wern’s Mühle durften wir probieren. Diesmal gibt es sehr schmackhaftes Linsenbrot mit feiner Karotten-Kichererbsen-Mousse und selbstgezogenen Linsensprossen, außerdem gebratenes Zanderfilet auf Wurzelgemüse mit gebratenem Tempeh (Kichererbsen) oder eine süße Birnen-Pistazien-Tarte mit Zuckererbsen-Sauerrahmeis, Bohnenwasser-Baiser, Aquafaba (dickflüssiges Kochwasser von Hülsenfrüchten) und Erbsenkresse – große Klasse. Jörg Künzer vom Gräfinthaler Hof verwöhnt seine Gäste unter anderem mit der klassisch saarländischen Bibbelschesbohnensuppe sowie mit Linsensalat und karamellisiertem Ziegenfrischkäse.

Eine jahrhundertlange Tradition

Diese Beispiele zeigen die enormen Möglichkeiten der Zubereitung und die Vielfältigkeit der Speisen mit den unterschiedlichen Hülsenfrüchten. Slowfood Saarland fördert das Superfood aber nicht nur mit den Hülsenfrüchtewochen. Die regionale Gruppe um Holger Gettmann unterstützt auch saarländische Landwirte, die wieder mehr auf den Anbau von Hülsenfrüchten in der Region setzen. Gettmann: „Zehn Landwirte im Saarland und den angrenzenden Regionen kultivieren inzwischen immer häufiger Linsen, aber auch zunehmende Mengen an Bohnen und Erbsen. Sie greifen damit eine jahrhundertlange Tradition auf.“ Die Bliesgau-Ölmühle von Patric Bies, Vorstandsmitglied bei Slowfood Saarland, helfe mit Saatgutrecherchen, bei der Verarbeitung und beim Vertrieb.

Wunderwaffe für den Artenschutz

„Vor allem Linsen haben neben dem kulinarischen Genuss eine weitere Bedeutung“, führt Gettmann aus. Sie seien kleine „Wunderwaffen“ für die Verbesserung der Böden und für den Artenschutz. Linsen würden im biologischen Anbau häufig als Mischkultur genutzt. Mischkulturen würden einerseits die Erntefähigkeit verbessern, da die Mischungspartner eine Stützfunktion übernehmen und so verhindern, dass die Linsenpflanzen am Boden bleiben. Andererseits hätten die Mischungspartner eine unkrautunterdrückende Wirkung. „Durch die lange Blühdauer der Linse bietet sie vielen Insekten noch Nahrung, wenn in der Kulturlandschaft im Sommer auf den Feldern kaum Blühpflanzen mehr stehen.“