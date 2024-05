Der 1. Juni 2024 ist Tag der Organspende Organspende: „Es fehlt an der Auseinandersetzung mit dem Thema“

Dr. David Schmit ist Facharzt für Nierenheilkunde und Oberarzt der Klinik für Innere Medizin IV am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Er leitet dort das einzige saarländische Transplantationszentrum, an dem jährlich etwa 40 bis 50 Spenderorgane transplantiert werden. Grundsätzlich sei die Haltung zur Organspende in Deutschland positiv, meint der Experte im Gespräch mit unserer Zeitung. Allerdings setzten sich nur die wenigsten in Deutschland mit diesem Thema konkret auseinander.