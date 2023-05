Fitnesskur fürs Werk in Homburg Powerpäckchen für die ganze Welt

Die RRC Akkus werden allerdings nicht nur in Beatmungsgeräten verwendet, sondern bieten vielfache Einsatzmöglichkeiten. In über 4000 unterschiedlichen Geräten und mehr als 50 verschiedenen Branchen werden die Batteriepacks eingesetzt. Ein Schwerpunkt ist die Medizintechnik. RRC-Akkus versorgen zum Beispiel auch Defibrillatoren, die die Herzfrequenz stabilisieren, oder Kühlboxen, in denen Impfstoffe transportiert werden. Sie finden sich zudem in zahlreichen Test- sowie Messgeräten, aber auch in Satelliten-Telefonen, Robotern und Drohnen. Auch wenn Auto, Herd, Kühlschrank oder Heizungs-Thermostate über eingebettete Geräte mit dem Internet verbunden werden können (Internet of Things, IoT), liefern die Akkus die benötigte Energie. Ergänzend zu den Akkus bietet RRC passende Ladegeräte und weiteres Zubehör zur netzunabhängigen Energieversorgung an.