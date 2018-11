später lesen Cafe Das zu Edeka gehörende Cafe Ecker schließt heute Teilen

Das ehemalige Cafe Ecker in der Homburger Innenstadt, das vor acht Jahren von Familie Ecker an Edeka verkauft wurde, schließt heute seine Türen. Das wurde den Kunden gestern per Anschlag kurzfristig bekannt gemacht. Von red