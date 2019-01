Zuvor war die Polizei bereits über eine illegale Müllablagerung in derselben Gegend informiert worden. Das Hunde-Baby wurde offenbar am Waldrand nahe des Neubaugebiets „In der Muhl“ in Jägersburg inmitten des illegal entsorgten Mülls in einem Hundekorb ausgesetzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, war das Tier unterernährt und verwahrlost. Es war nach aktuellem Ermittlungsstand in der vorangegangen sehr kalten Winternacht dort deponiert und zum Verenden zurückgelassen worden. Es wird daher neben ordnungswidrigem Verhalten auch von einem strafrechtlichen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ausgegangen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der völlig erschöpfte Welpe wurde in die Tierklinik Elversberg verbracht, ob er überlebt, war am Neujahrstag noch unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Hundehaltern und möglicherweise Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnumer (06841) 10 60, in Verbindung zu setzen.

(jkn)