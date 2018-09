später lesen Saarpfalz-Kreis Kreistags-Sitzung am kommenden Mittwoch Teilen

Am kommenden Mittwoch, 26. September, 17 Uhr, findert die nächste Sitzung des Kreistages im Landratsamt am Forum in Homburg statt. Unter anderem steht die Aushändigung der Ehrenamtskarte an ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger im Saarpfalz-Kreis auf der Tagesordnung, teilte die Verwaltung mit. Von red