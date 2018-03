Zwei Baustellen behindern Verkehr

Die Bergstraße wird ab dem heutigen Montag, 26. März, bis Mittwoch, 28. März, in Höhe Anwesen 2 wegen Erneuerung der Rinnenplatten und Verbundsteine voll gesperrt. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Straße Zur Audell. Die Straße Im Schiffelland in Höhe der DRK Rettungsarena wird ebenfalls ab heute bis Mittwoch wegen Wartungsarbeiten an der Gas- und Wasserleitung gesperrt. Eine Umleitung ist nach Angaben der Stadtverwaltung ausgeschildert.