Zukunft der TG-Halle beschlossen und dennoch offen

Der Verweis auf die Gemeinschaftsschule bezog sich auf ein Schreiben von Landrat Theophil Gallo. Dieser hatte im Januar noch einmal darauf hingewiesen, dass der Saarpfalz-Kreis ¡m Zuge der Baumaßnahmen „Ersatzneubau Turnhalle“ und „Schulerweiterungsbau“ an der Gemeinschaftsschule Rohrbach Stellplätze an der TG-Halle brauche. Aufgrund der ohnehin angespannten Verkehrssituation in diesem Bereich sei der Ausweichparkplatz aus Kreissicht unverzichtbar. Für die Baumaßnahmen an der Johannesschule rechnet der Kreis mit drei bis vier Jahren.

Die Stadtverwaltung hat in der Sitzung noch einmal die Vertragssituation bei der TG-Halle erläutert. Im Jahr 2007 habe die Stadt das Hallengebäude samt Grundstück von der Turngesellschaft 1912 Rohrbach (TG) für 156 000 Euro erworben. Aufgrund des Kaufvertrages sei die Stadt weder zum Abriss der Halle noch zur Erstattung eingesparter Abrisskosten an die TG verpflichtet.