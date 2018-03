Zirkus kommt auf den Festplatz in Rohrbach

Von diesem Freitag bis zum Montag, 2. April, gastiert der Circus Carl Althoff auf dem Festplatz in Rohrbach. Der Betreiber kündigt Tiere, Clowns und Akrobaten an, ein „Riesenspektakel“. Montags, donnerstags („Kindermitmachtage“) und freitags geht es um 17 Uhr los, an den Wochenenden um 15 Uhr. Samstags gibt es eine zweite Show um 19 Uhr. Am Ostermontag, 15 Uhr, beginnt ein Kinderprogramm. Ruhetage sind Dienstag, Mittwoch und Karfreitag. Wegen der Löwen im Zirkus war das Gastspiel umstritten. Am Samstag, 14 Uhr, plant „Die Partei“ eine Mahnwache am Festplatz.