Die Stadt St. Ingbert lädt am Donnerstag, 22. März, 9 Uhr, zum Wirtschaftsdialog am Morgen in die UnternehmerWerkstatt in der Ludwigschule, Theresienstraße 9, ein. Journalistin Lisa Huth referiert über die Grundlagen der Pressearbeit. Die Veranstaltung ist kostenlos. Von red