Einige kleinere Vereine und Gruppierungen seien durch hohe Ausgaben und nun fehlende Einnahmen in die Bredouille geraten und benötigten Hilfe. In einem ersten Schritt sollten die Standgebühren den Teilnehmern schnellstmöglich zurück erstattet werden. „Nachdem der abgesagte Weihnachtsmarkt für einige Vereine ein finanzielles Desaster bedeutet”, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christina Wieth, „ sollten wir gemeinsam mit der Verwaltung und dem Orts- und Stadtrat überlegen, wie wir hier unterstützen können. Eine Möglichkeit wäre nach unserem Dafürhalten, den geplanten Neujahrsempfang der Stadt abzusagen und die dadurch eingesparten Mittel unter den betroffenen Vereinen aufzuteilen.“