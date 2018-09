später lesen Unfallfluchten Wieder hauten zwei Unfallfahrer ab FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter die Schrankenanlage einer Firma in der Straße im Schiffelland, im Bereich der Einmündung in die Betzentalstraße stark beschädigt und aus der Verankerung im Boden gerissen. Von Carlo Schmude