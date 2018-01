Weihnachtsmarkt mit Schlittschuhbahn?

red

Der vergangene Weihnachtsmarkt in St. Ingbert habe auch aus Sicht der St. Ingberter FDP gezeigt, dass der Zeitpunkt des Marktes kurz vor Weihnachten von den Besuchern sehr gut angenommen werde. Nachfragen bei den Händlern und den Besuchern brächte lediglich zwei Kritikpunkte hervor: „Viele Einzelhändler beklagten sich über das Zustellen ihrer Schaufenster, zumal sich die Rückansichten der Stände alles andere als einladend präsentierten. Außerdem fanden junge Familien zu wenige Betätigungs- und Spielmöglichkeiten für ihre Kinder“, so Andreas Gaa, Fraktionsvorsitzender. Die FDP-Fraktion im Stadtrat plädiere nun dafür, den Weihnachtsmarkt durch das zusätzliche Angebot einer Schlittschuhbahn noch attraktiver zu gestalten, und durch gezieltere Auflagen bei der Gestaltung der Stände dafür zu sorgen, dass der Charakter des Weihnachtsmarktes noch mehr zum Vorschein komme. Zudem sollte der Einzelhandel noch besser eingebunden werden. Für das Aufstellen einer Eisbahn in einer überschaubaren Größe böte sich der Marktplatz geradezu an. Deshalb werde die FDP-Fraktion den Antrag an die Stadtverwaltung stellen, ob eine Verlagerung des Weihnachtsmarktes auf den Marktplatz möglich wäre, welche Kosten die Einrichtung einer Schlittschuhbahn mit sich bringe, und ob die Möglichkeit bestünde, dass die Verlagerung im Rahmen des Haushaltes schon in diesem Jahr gestemmt werden kann.