Der St. Ingberter Weihnachtsmarkt findet auch in diesem Jahr wieder am vierten Adventswochenende, vom 21. bis 23. Dezember, in der Fußgängerzone statt. Dem Auftakt bildet am heutigen Freitag ab 19 Uhr das „Christmas Open Air“ vor der Engelbertskirche. red