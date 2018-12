später lesen Awo Die Awo feiert in der Wiesentalschule Teilen

Der Ortsverein Rohrbach der Arbeiterwohlfahrt lädt am Donnerstag, 13. Dezember, zur Weihnachtsfeier ein. Sie beginnt um 15 Uhr in der Awo- Begegnungsstätte der ehemaligen Wiesentalschule in der Spieser Straße 2.