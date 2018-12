später lesen St. Ingbert Wehr rettet Patientin in der Innenstadt FOTO: Markus Zintel/Feuerwehr St. Ingbert FOTO: Markus Zintel/Feuerwehr St. Ingbert Teilen

Twittern







Zu einem Einsatz in die St. Ingberter Innenstadt wurde die Feuerwehr am Sonntagnachmittag alarmiert. Gegen 14 Uhr forderte der Rettungsdienst die Helfer zur patientenschonenden Rettung in die Kaiserstraße. red