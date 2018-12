später lesen Feuerwehr-Einsatz Wasserschaden in einem Wohnhaus FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Die Feuerwehr musste am Samstagmittag gegen 12 Uhr zu einem größerer Wasserschaden in einem Mehrparteienhaus in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert ausrücken. Im Dachgeschoss des Hauses hatte sich ein Boiler aus der Wand gelöst.