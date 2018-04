Wann die Blume spriesse

Vor kurzem hann ich e Iwwerschriftd gelääs: „Der intelligente Blumentopf.“ Seerschd hann ich joo gemennd, die wollde mich veräbbele. In der Rangordnung rangschiert der nämlich normalerweis ganz unne. Weil mer joo saad, mer kinnd midd ebbes kää Blumedibbe gewinne. Awwer der Dibbe, wo se doo erfunn hann, der meld sich per Äpp wanner Wasser braucht unn zwar iwwers Händi. Unn dann driggd mer uffs Knebbche unn schunn gebbd der gewässert.

Doo hann ich zu meinem Freind Schorsch gesaad: Ei dann wäärschd du joo aach intelligent. Du melldschd dich aach immer wann de Dorschd haschd. Awwer der hadds meh midd de Blume uffem Bier.

Awwer ich will nix geeje die Blume gesaad hann, die sinn joo nidd nur scheen, die sinn aach schlau. Die kinne sogar schwäddse. Besunnersch die Leewemäulcher. Mer saad joo nidd umsunschd: Lasst Blumen sprechen! Unn die Maigleggchee dunn sogar klingele, wann es Friehjohr kummt. Unn die Temberaduure widder langsam aanzieje. Apropos aanzieje: das iss jedds die Zeit, wos zwar daachsiwwer warm iss, awwer morjens unn oowends noch aarisch kald. Doo kummt dann der beriehmde Iwwergangsmandel zum Insadds. Es äänzische was ich allerdings vumm Iwwergang merke iss der vumm Winderschloof in die Freijohrsmiedischkääd.