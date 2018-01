später lesen Broschüre Wanderlust, Kulinarisches und Reisen in vergangene Zeiten FOTO: Selina Summer FOTO: Selina Summer Teilen

Twittern







Im Braustübel des Sudhauses in St. Ingbert stellten Landrat Theophil Gallo und Wolfgang Henn, Geschäftsführer der Saarpfalz-Touristik, gestern Vormittag gemeinsam die neue Broschüre der „Urlaubs- und Freizeitangebote 2018“ vor. Über 25 Angebote werden auf den Seiten präsentiert. Untergliedert in Tages- und Pauschalangebote und begleitet von großformatigen Bildern, zwischen denen immer wieder Doppelseiten mit Fotoimpressionen die Sehenswürdigkeiten und Motive aus der Biosphärennatur hervorheben. „Die Lust auf Urlaub und Freizeit in der Biosphäre Bliesgau soll geweckt werden“, sagt Gallo bei seiner Begrüßung.