Vortrag über Krieg und Frieden in der Bildenden Kunst

Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) lädt für den heutigen Mittwoch, 14. März, um 19 Uhr zu einem Vortrag in den Konferenzraum der KEB in der Karl-August-Woll-Straße 33 in St. Ingbert ein. Dabei geht es um das Thema „Krieg und Frieden in der Bildenden Kunst“. Referentin ist Kunsthistorikerin Ingeborg Besch. red