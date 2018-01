später lesen Feuerwehr Vier Einsätze für die Feuerwehr FOTO: Florian Jung/Feuerwehr St.Ingbert FOTO: Florian Jung/Feuerwehr St.Ingbert Teilen

Das Sturmtief „Burglind“ hielt die Feuerwehr auch in den Abendstunden auf Trab. So stürtzte am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, eine Birke auf die rechte Fahrspur der Autobahn 6 zwischen den Anschlusstellen St. Ingbert-Mitte und Rohrbach, Fahrtrichtung Mannheim. Sechs Autos fuhren bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte über den Baum, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr aus Oberwürzbach schnitt den Baum mit einer Motorsäge klein und beseitigten die Stücke von der Fahrbahn. Gegen 21 Uhr kam es zu einem weiteren Baumfall an der Zufahrt zum Glashütter Weiher in Rohrbach. Mit einer Kettensäge zerkleinerten die Einsatzkräfte den Baum und reinigten die Fahrbahn. Auf der Rückfahrt der Fahrzeuge bemerkten die Kräfte aus Rohrbach auf der gleichen Straße einen schief stehenden Baum, der umzustürzen drohte. Auch diesen Baum schnitten die Feuerwehrleute klein. red