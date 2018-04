später lesen Polizei sucht Zeugen Versuchter Einbruch in ein Vereinsheim in Hassel FOTO: Patrick Pleul / picture alliance / dpa FOTO: Patrick Pleul / picture alliance / dpa Teilen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05./06.04.2018) haben Unbekannte zwischen 22:00 und 07:00 Uhr versucht in das Vereinsheim des SG Hassel, in der Schulstraße, einzubrechen. Das hat die Polizei mitgeteilt. red