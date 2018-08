Versuchter Taschendiebstahl in St. Ingbert

Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 17.50 Uhr versucht, einem Mann in Höhe des Geschäftes Sparparadies in der Fußgängerzone, den Gelbeutel aus dessen Jackentasche zu entwenden. Der Täter habe sich, nachdem er angesprochen wurde, von der Örtlichkeit in Richtung Saarbrücker Straße entfernt. Nach Angaben eines Zeugen habe die Person nichts aus der Jackentasche des Geschädigten entwendet. Der Zeuge konnte den Täter so gut beschreiben, dass dieser später durch ein Kommando der Polizei St. Ingbert an der Eisenbahnunterführung in der Neuen Bahnhofstraße festgestellt werden konnte. Bei einer Personendurchsuchung konnte kein Diebesgut bei ihm aufgefunden werden. Bezüglich des Tatvorwurfs äußerte sich die Person nicht.

Gegen den festgestellten Täter wird nun wegen des Verdachtes des versuchten Diebstahls ermittelt. Aufgrund des Biosphärenfestes in St. Ingbert herrschte zu oben genannter Tatzeit reger Betrieb in der Fußgängerzone.

Zeugen der Tat sowie der Geschädigte selbst werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter Tel. (0 68 94) 10 90 in Verbindung zu setzen.