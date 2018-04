Der Wochenmarkt wird in die Poststraße verlegt

Wegen des Frühlingsfestes wird der Wochenmarkt am Mittwoch, 11., und Samstag, 14. April, auf den Parkplatz „Poststraße“ verlegt. Dies teilte die Stadtverwaltung St. Ingbert mit. Am Mittwoch, 18. April, findet der Wochenmarkt wieder wie gewohnt auf dem Marktplatz statt. Von Freitag, 13., bis Montag, 16. April, starten Schausteller mit dem Frühlingsfest in die diesjährige Saison. In St. Ingbert gibt es diese Attraktion seit einem halben Jahrhundert, es geht auf eine Initiative der Schausteller selbst zurück. Das Frühlingsfest findet an diesem Wochenende auf dem Marktplatz statt.