Verkaufsoffener Sonntag und Autoschau in St. Ingbert

An diesem Wochenende findet in St. Ingbert der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Darüber hinaus präsentieren sich elf Autohäuser bei der Autoschau in der Fußgängerzone. Anlass ist die Saar-Lor-Lux-Tourismusbörse, die am 17. und 18. März in der Stadthalle veranstaltet wird. Die Messe öffnet jeweils von 10 bis 17 Uhr. Für Besucher stehen über 3000 kostenlose Parkplätze in unmittelbarer City-Nähe zur Verfügung. Der nächste verkaufsoffene Sonntag findet am 26. August im Rahmen des Biosphärenfestes statt.