Veranstalter empfehlen Anreise mit ÖPNV

Ingbert und den umliegenden Ortschaften angeboten. Für alle anderen Besucher gibt es ein spezielles Ticketangebot, das Freizeitticket Saarpfalz-Kreis sowie das Sonderticket vom saarVV. Das Freizeitticket ist in allen Bussen im Saarpfalz-Kreis sowie in der Gemeinde Kleinblittersdorf gültig. Es gilt für eine bis fünf Personen als Gruppentageskarte ganztägig bis Betriebsschluss und kostet 6.50 Euro. Es gilt nur im Bus, nicht im Schienenverkehr und nicht in Bussen von Saarbahn und NVG.

Besucher, die mit der Bahnoder aus umliegenden Landkreisen anreisen, bietet der Saarländische Verkehrsverbund (saarVV) einen Sondertarif nach St. Ingbert an. Mit fünf Personen zum Preis von nur einer Person kann man im entsprechenden Geltungsbereich durchgängig mit allen Bussen, der Saarbahn oder den Nahverkehrszügen der 2. Klasse von und nach St. Ingbert (Wabe 571) fahren.

Für Gäste, die mit dem Fahrrad oder E-Bike kommen, wurden im vorderen Bereich des ehemaligen Stadtbades Fahrradstellplätze und unterhalb des Restaurants „Alte Brauerei" Stellplätze und Ladesäulen für E-Bikes hergerichtet.

Die Sonderfahrpläne gibt es online unter www.saar-mobil.de.