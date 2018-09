später lesen Unfallflucht Nur die Telefonnummer hinterlassen bedeutet: Unfallflucht Teilen

Nach einem Unfall mit einem geparkten Pkw am Samstag zwischen 1.30 und 17.45 Uhr in der Kirchgasse in St. Ingbert, hat der unbekannte Verursacher nur eine Telefonnummer hinterlassen, unter der niemand erreichbar ist. Von red