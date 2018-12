später lesen Opel auf Parkplatz in St. Ingbert beschädigt Teilen

Eine Unfallflucht meldet die St. Ingberter Polizei. Demnach beschädigte am Freitag zwischen 17 und 20 Uhr ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Gefährt auf dem Parkplatz des Top-Fit-Studios in der Saarbrücker Straße in Ingbert-Mitte einen grauen Opel Adam im vorderen Bereich. red