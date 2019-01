später lesen Ormesheim Ein Auto gestreift und einfach weitergefahren Teilen

Twittern







Am Samstag wurde zwischen 19.15 und 23 Uhr in der Jakobstraße in Ormesheim ein am linken Fahrbahnrand abgestellter Pkw durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. red