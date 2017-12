später lesen Unfallflucht Unfallflucht in Hassel in der St. Ingberter Straße Teilen

Die St. Ingberter Polizei sucht den Fahrer eines weißen Peugeot 207, der mit seinem Fahrzeug zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, in der St. Ingberter Straße 8 in Hassel einen dort geparkten weißen Toyota Yaris an der rechten Seite beschädigt hat. Der Unfallverursacher flüchtete. red