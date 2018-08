später lesen Unfallflucht Unfallflucht in der Poststraße FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Am Dienstagmorgen zwischen 9.45 und 10.55 Uhr ist auf demParkplatz linksseitig der Poststraße in St. Ingbert-Mitte ein dort abgestellter blauer Fiat Punto an der Fahrerseite beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher mit seiner rechten Fahrzeugfront die Fahrerseite des Fiat gestreift hat. red