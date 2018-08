später lesen Unfallflucht Unfallflucht in der Oberen Kaiserstraße FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul Teilen

Twittern







Am Donnerstagnachmittag zwischen 14 und 17 uhr ist es in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach zu einer weiteren Unfallflucht gekommen. Ein ordnungsgemäß in einer Parklücke am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens 115 abgestelltes Auto wurde dabei gestreift und nicht unerheblich beschädigt. red