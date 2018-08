später lesen Unfallflucht Polizei sucht einen flüchtigen Autofahrer FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, hat ein Unbekannter in Hassel in der Straße „Auf der Heide“ in Höhe der Hausnummer 39 den Außenspiegel eines dort geparkten blauen Citroen Saxo abgefahren. red