Unbekannter tritt an vier Autos Außenspiegel ab

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 23.30 und 1.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Unteren Kaiserstraße sowie in der Heinestraße in Rentrisch vier Außenspiegel an vier unterschiedlichen Autos vermutlich durch Abtreten oder Abschlagen beschädigt. Bei den demolierten Autos handelt es sich um einen grauen Opel Meriva, einen schwarzen VW Passat, einen gelben BMW 114i und einen blauen Skoda Octavia.

Wie die Polizei mitteilt, konnte eine Zeugin eine Personenbeschreibung eines möglichen Täters angeben. Bei diesem soll es sich um eine in etwa 1,65 Meter große und schlanke Person (Geschlecht unbekannt) handeln. Zum Tatzeitpunkt trug die Person dunkle Kleidung, wobei die Kapuze der getragenen Jacke über den Kopf gezogen war. Weiterhin trug die Person einen schwarzen Rucksack mit einer auffallend roten Rückseite bei sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel. (0 68 94) 10 90 in Verbindung zu setzen.