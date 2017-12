Die Einnahmen eines Tages sind weg. Ein Unbekannter klaut die Geldbörse eines Taxifahrers.

Es ist am frühen Samstagmorgen gewesen. Zwischen 5 und 6 Uhr parkte ein Fahrer sein Taxi vor einer Gaststätte in der Poststraße. Wie die Polizei berichtet, schlug in dieser Zeit ein Unbekannter eine Scheibe des Autos ein. Dann klaute er aus dem Innern den Geldbeutel des Fahrers. Dort waren die gesamten Tageseinnahmen drin. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Kontakt: Tel. (0 68 94) 10 90.