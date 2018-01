Unbekannter demoliert Außenspiegel

Am Samstag, 20. Januar, gegen 07.15 Uhr ereignete sich in der Rickertstraße in St. Ingbert in Höhe des Marktplatzes eine Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Außenspiegel der Beifahrertür eines neben der Fahrbahn abgestellten Fahrzeugs durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Poststraße abgestellt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel. (0 68 94) 10 90 in Verbindung zu setzen.