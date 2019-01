Ein oder mehrere Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 23.30 Uhr und 8.20 Uhr, in eine Kneipe in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert eingebrochen. Laut Polizei schoben die Diebe den Rollladen eines zur Straße gelegenen Fensters im Erdgeschoss hoch und schlugen die Scheibe ein. In der Kneipe knackten sie zwei Geldspielautomaten und entwendeten eine unbekannte Summe Bargeld.

Hinweise an die Polizei, Tel. (0 68 94) 10 90.