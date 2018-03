Überfall auf Blumenladen in St. Ingbert

Am Mittwoch gegen 13.55 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Blumengeschäft am Theodor-Heuss-Platz in St.Ingbert. Der Täter schaute sich im Laden um und bestellte eine Rose. Als die Verkäuferin um die Bezahlung der Ware bat, trat der Täter hinter die Ladentheke und bedrohte die Angestellte mit einem etwa 30 Zentimeter langen Messer, das er ihr vor den Bauch hielt. Er forderte die Einnahmen aus der Registrierkasse.

Nachdem der Täter sich einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse genommen hatte, flüchtete er mit einem Fahrrad durch die Gustav-Clauss-Anlage in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Täter nicht fassen. Die Verkäuferin des Blumenladens wurde nicht verletzt.

Der Täter war 1,70 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, sprach saarländischen Dialekt. Er fiel durch sein ungepflegtes Äußeres auf, trug einen dunkelbraunen, zotteligen Bart. Der Mann tarnte sich mit einer dunklen Sonnenbrille, einer schwarzen Wollmütze. Er war mit einer dunklen Jacke und einer orangenen Warnweste bekleidet.

Hinweise an die Polizei St. Ingbert, Tel. (0 68 94) 10 90.