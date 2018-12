später lesen Sachbeschädigung Unbekannter tritt Tür von Imbiss ein FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmittag, 12 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür zu einem Pavillon an einem Imbiss in der Industriestraße 1A in Rohrbach mit drei Fußtritten eingetreten.