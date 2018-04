Tipps für den Frühjahrscheck im eigenen Haus

„Das Selbermachen birgt allerdings auch viele Risiken und mögliche Fehlerquellen, die ein Laie nicht immer gleich überschaut“, so Reinhard Schneeweiß, Architekt und Energieberater der Verbraucherzentrale. „Es haben beispielsweise schon Heimwerker bei der Dachdämmung die Aluminiumbeschichtung des Dämmmaterials fälschlicherweise nach außen gelegt – und dies in sorgfältiger und gewissenhafter Arbeit.“ Solche Pannen lassen sich vermeiden, wenn man sich vorher gründlich über den fachgerechten Umgang mit Bau- und Dämmmaterialien informiert.

Anbieterunabhängige Informationen zu allen Fragen der Energieeinsparung erhält man bei den Energieberatern der Verbraucherzentrale. Die Berater informieren anbieterunabhängig und individuell. Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de und www.vz-saar.de.

Anmeldung zur Energieberatungen in St. Ingbert im Rathaus, Am Markt 12, Zimmer 203, Tel. (06894) 130, in Blieskastel in der Volkshochschule, am Schloss, Tel. (06842) 946391.