Lange Finger im Kaufhaus Taschendiebin beklaut eine Seniorin FOTO: dpa / Federico Gambarini FOTO: dpa / Federico Gambarini

Am Donnerstag zwischen 11.30 und 11.55 Uhr ist es im Woolworth-Kaufhaus in der Kaiserstraße in St. Ingbert-Mitte zu einem Taschendiebstahl gekommen. Einer 75-jährigen Frau wurde dabei ihr Geldbeutel aus der verschlossenen Handtasche entwendet. Von Carlo Schmude