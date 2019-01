später lesen Kriminalität Taschendieb bestiehlt 75-jährige Frau FOTO: picture alliance / dpa / Roland Weihrauch FOTO: picture alliance / dpa / Roland Weihrauch Teilen

Am Donnerstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr wurde in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Rohrbach einer 75-jährigen Frau aus St. Ingbert der Geldbeutel gestohlen. Diesen hatte die Geschädigte zuvor in ihrer Manteltasche gehabt.