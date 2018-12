später lesen Kriminalität Taschendieb klaut einen Geldbeutel FOTO: dpa-tmn / Karolin Krämer FOTO: dpa-tmn / Karolin Krämer Teilen

Twittern







(cas) Am Samstagabend zwischen 17.45 und 18.15 Uhr hat ein Unbekannter in der Lidl-Filiale in der Dudweilerstraße in St. Ingbert einen Geldbeutel gestohlen. Die Geldbörse einer Frau befand sich in ihrer Handtsche, die wiederum im ausgeklappten „Kindersitzbereich“ ihres Einkaufswagens abgestellt war.