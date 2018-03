später lesen Polizeibericht Täter sticht vier Autoreifen platt Teilen

() Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Mittwoch in Rohrbach den Außenspiegel eines weißen Transporters demoliert, der von 9 bis 15.30 Uhr in der Oberen Kaiserstraße geparkt war. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Auf dem P&R-Parkplatz bei Sengscheid hat am Mittwoch zwischen 7 und 16 Uhr ein Unbekannter die vier Reifen eines Autos plattgestochen sowie die Verglasung der hinteren Blinkers beschädigt. red